رئيس وزراء العراق يبحث مع نظيره البولندي هاتفيا وضع العراقيين على الحدود البولندية

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، أن "رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بولندا لمناقشة السبل الكفيلة لرفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية".

وأضاف البيان أنه "تم بحث السبل بالشكل الذي يؤمّن وضعهم، ويحفظ كرامتهم، والتأكيد على معالجة مشكلاتهم".

كما أوضح الكاظمي خلال الاتصال أن "الاتحاد الأوروبي شريك أساسي للعراق"، مؤكداً "حرص الحكومة على استثمار العلاقات التاريخية مع الاتحاد من أجل المزيد من التعاون المشترك مستقبلاً".

وأعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ستسير رحلة استثنائية لإجلاء عراقيين عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.