شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. ضبط آلاف الأنواط والرتب العسكرية المخالفة فى محل ملابس بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت اللجنة الأمنية في العربية السعودية، بأنها ضبطت أكثر من 200 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في محلات تفصيل ملابس بالرياض، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

وذكرت اللجنة، أنه تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق محلات تفصيل الملابس العسكرية التي تاجرت بها.

وشارك في الحملة، عناصر من عدة مؤسسات حكومية سعودية، من بينها وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

وجاءت الحملة بمتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة الذي شدد على أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

يذكرأن، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد تركى المالكى، بأن التحالف نفذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء وصعدة.

وأضاف المالكى، وفقا لقناة الإخبارية السعودية، أن الأهداف شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة، مضيفًا أن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين، مؤكدا أن اعتداءات الحوثيين العابرة للحدود عبثية ولا يزال التحالف يمارس ضبط النفس.