شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية، "وفا"، أن 82 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية يومية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.
وفى وقت سابق، استشهد الأسير الفلسطيني سامي العمور "39 عامًا" من مدينة دير البلح في قطاع غزة، اليوم الخميس، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، أن العمور استشهد نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وهو مُعتقل منذ عام 2008، ومحكوم بالسّجن 19 عامًا، وطوال هذه السنوات حرمه الاحتلال من زيارة عائلته.
وأوضح أن الأسير العمور كان يُعاني من مشكلة خُلقية في القلب تفاقمت جرّاء سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في متابعة وضعه الصحيّ، وظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله، مضيفا أنّ العمور نُقل قبل عدة أيام من سجن "نفحة" إلى سجن "عسقلان"، وجرى نقله لاحقًا إلى مستشفى "سوروكا" وخضع لعملية جراحية وفشلت، وبالأمس خضع لعملية أخرى، وصباحًا أُعلن عن استشهاده.
ولفت إلى أنّ الأسير العمور ضحية جديدة لجريمة الإهمال الطبي التي تُشكّل أبرز السياسات الممنهجة التي تسببت في السنوات القليلة الماضية باستشهاد أسرى، وسبق الأسير العمور في ذات هذا الشهر من العام الماضي الأسير كمال أبو وعر من جنين الذي ارتقى شهيًدا نتيجة للإهمال الطبي، إضافة إلى الأسير حسين مسالمة الذي ارتقى شهيدًا بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة خلال هذا العام.