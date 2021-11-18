شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية، "وفا"، أن 82 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية يومية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

وفى وقت سابق، استشهد الأسير الفلسطيني سامي العمور "39 عامًا" من مدينة دير البلح في قطاع غزة، اليوم الخميس، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.