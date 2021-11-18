شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين محاولات الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط ومطار أبها بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الكويتية، بأشد العبارات، استمرار محاولات الحوثيين تهديد أمن المملكة العربية السعودية، عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين ومطار أبها بطائرة مسيرة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم /الخميس/ - أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

يذكرأن، أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير مسيرة ثانية أطلقتها جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط جنوب المملكة.