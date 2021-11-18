شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: هناك ضرورة لتعزيز الأمن والاستقرار فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس ، ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية.

جاء ذلك خلال اجتماع برهم صالح، في قصر بغداد، مع الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية ، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن المجتمعين أكدوا ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف ، وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وتعاضد الجهود من أجل تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.