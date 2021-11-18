شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطلق نداءً عالميًا لحماية حقوق الأطفال فى مناطق النزاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة الدول العربية نداءً لصانعى القرار فى دول العالم بتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية حقوق الأطفال، وخاصة فى مناطق النزاعات، والنظر فى هول ما خلفته الحروب، والتى أوجدت أطفالا بدون رعاية أو حماية وجعلتهم عرضة للاستغلال، وهدفا للجماعات الإرهابية.

ودعت الجامعة العربية صانعى القرار فى مختلف مناطق العالم إلى إلزام أطراف الصراعات بالقرارات والقوانين التى تكفل حماية الأطفال استنادا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل.

وأكدت الجامعة العربية، فى بيان لها، على رسالتها التى التزمت بها فى وضع قضايا مناصرة حقوق الطفل وحمايته ضمن أهم الأولويات التى تعمل عليها للارتقاء بالطفل العربى فى إطار مقاربة حقوقية تراعى مصالحه من خلال التدابير والإجراءات لحماية الأطفال على المستوى العربى بالشراكة مع الآليات المعنية بالطفولة فى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية.

وقد تمثلت تلك الإجراءات بوضع أجندة التنمية للاستثمار فى الطفولة فى الوطن العربى بهدف زيادة الوعي بقضايا الأطفال لدى الحكومات وصانعي القرار، وتعزيز قدرة الحكومات وتوجيه أصحاب القرار باتجاه سياسات منسجمة مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإعداد الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة في توفير الحماية المناسبة للأطفال لحظر إشراكهم في النزاعات المسلحة والإرهابية مع توفير بيئة آمنة لهم، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل في تنفيذ خطة "الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية" بهدف التركيز على الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية وكيفية مواجهة التحديات التي يتعرضون لها.