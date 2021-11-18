العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة مسلحى "داعش" فى ديالى

وأفادت قوات الحشد في بيان أوردته القناة "العراقية" الإخبارية اليوم، بأن "قوة مشتركة قامت بتنفيذ عملية أمنية لتأمين قرى كريم الداود والزورة بمحاذاة نهر الوند شمال مدينة خانقين في محافظة ديالى ومنع تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى هذه القرى"، مؤكدة مواصلة القوات في ملاحقة فلول داعش في كافة أنحاء البلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل خمسة إرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش بضربة جوية في محافظة ديالى الواقعة شرق البلاد.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابي في كافة أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.