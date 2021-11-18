شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين من قبل الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات جرائم الاغتيال الميداني والقتل العمد وإزهاق الأرواح الفلسطينية التي تواصل ارتكابها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها ليلة أمس اغتيال الطفل المقدسي عمر أبو عصب بالإعدام الميداني، واستشهاد الأسير سامي العمور جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية - في بيان صحفي اليوم الخميس أن هذه الجريمة الجديدة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال تأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الحركة الفلسطينية الأسيرة ليبلغ عدد شهداء الحركة الذين ارتقوا جراء الإهمال الطبي 72 شهيدا من إجمالي 227 أسيرا استشهدوا خلف القضبان منذ بدء الاحتلال، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسة الجرائم الممنهجة اليومية التي تقترفها سلطات الاحتلال في إطار مواصلتها تصعيد ممارساتها وانتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

واستنكرت جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي تعد عملية إعدام حقيقية؛ وتأتي تأكيدا ودليلا جديدا على سياسة الإهمال الطبي الممنهجة والمعاملة اللاإنسانية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والتي تخالف كافة القواعد والقوانين الدولية.

وحملت الجامعة العربية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والممارسات، التي تنذر بعواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية، مطالبة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ للوقوف على الظروف التي أدت إلى استشهاد الأسير سامي العمور وإعدام الطفل أبوعصب.

كما طالبت كافة منظمات وبرلمانات العالم للتدخل الفوري والسريع لإنقاذ حياة الأسرى المناضلين المضربين عن الطعام؛ وخاصة الأسيرين كايد الفسفوس وعلاء الأعرج وهما بحالة حرجة، وكذلك الأسرى المرضى وكبار السن مما يتعرضون له من إهمال طبي واضح متعمد وضمان إنفاذ قواعد القانون الدولي.