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العراق وتونس يبحثان تعزيز التعاون فى المجال الثقافى

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القاهرة - سامية سيد - بحث القائم بالأعمال المؤقت للعراق في تونس عبد الحكيم القصّاب مع وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط ، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما في المجال الثقافي.
وأفادت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس - بأن القائم بالأعمال العراقي أكد - خلال اللقاء الذي كان على هامش افتتاح معرض الكتاب الدولي في تونس - أهمية مشاركة الوفود العراقية في الفعاليات والمؤتمرات الثقافية التي تقام في تونس.
من جانبها أكّدت وزيرة الثقافة التونسية، عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن العراق يتميز بثقافته المتنوعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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