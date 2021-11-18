شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وتونس يبحثان تعزيز التعاون فى المجال الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث القائم بالأعمال المؤقت للعراق في تونس عبد الحكيم القصّاب مع وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط ، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما في المجال الثقافي.

وأفادت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس - بأن القائم بالأعمال العراقي أكد - خلال اللقاء الذي كان على هامش افتتاح معرض الكتاب الدولي في تونس - أهمية مشاركة الوفود العراقية في الفعاليات والمؤتمرات الثقافية التي تقام في تونس.

من جانبها أكّدت وزيرة الثقافة التونسية، عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن العراق يتميز بثقافته المتنوعة.