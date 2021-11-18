شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 7 إرهابيين فى الأنبار وكركوك ونينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على 7 إرهابيين في محافظات الأنبار وكركوك ونينوي.

وقال رسول في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عملياته لإلقاء القبض على العناصر الإرهابية التابعة لعصابات "داعش"، حيث باشروا عملهم في محافظة الأنبار وتم القبض على 5 إرهابيين في أقضية مُختلفة من المُحافظة.

وأضاف أنه تم أيضاً القبض على إرهابيين أثنين في مُحافظتي كركوك ونينوي؛ ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال هذه العمليات إلى 7 عناصر.