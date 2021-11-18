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الرئيس التونسى يتصدر نوايا التصويت فى استطلاع للانتخابات الرئاسية بـ88.5 %

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القاهرة - سامية سيد - تصدر الرئيس التونسي قيس سعيد نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية بحصوله على 88.5 %، وذلك وفقا لاستطلاع الرأي لشهر نوفمبر 2021 الذي أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" بالتعاون مع جريدة المغرب المحلية ، وتم نشره اليوم الخميس .

وجاءت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الثانية بـ3.7 % ثم السياسي والنائب في البرلمان المعلق الصافي سعيد والرئيس الأسبق منصف المرزوقي بـ1.2 % لكل منهما ويليهما نبيل القروي بـ1.0 %.

كما أشار استطلاع الرأي إلى أن 28.0 % من الذين تم استجوابهم لم يدلوا بنوايا تصويتهم.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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