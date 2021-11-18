شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية فى ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق مقتل خمسة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم "داعش" بضربة جوية فى ديالى.

وقالت الخلية فى بيان، أذاعته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الخميس، إن طيران الجيش العراقى تمكن من قتل خمسة إرهابيين ينتمون لداعش الإرهابي في محافظة ديالى.. مضيفة أن أحد الإرهابيين كان يحمل سلاح قناص، مشيرة إلى أن العملية تمت أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى.

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقي،ذكرت أنه تم اعتقال إرهابيين اثنين، احدهما مسئول عما تسمى "ولاية الجزيرة" غرب نينوى.