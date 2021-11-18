شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية فى ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق مقتل خمسة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم "داعش" بضربة جوية فى ديالى.
وقالت الخلية فى بيان، أذاعته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الخميس، إن طيران الجيش العراقى تمكن من قتل خمسة إرهابيين ينتمون لداعش الإرهابي في محافظة ديالى.. مضيفة أن أحد الإرهابيين كان يحمل سلاح قناص، مشيرة إلى أن العملية تمت أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى.
وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقي،ذكرت أنه تم اعتقال إرهابيين اثنين، احدهما مسئول عما تسمى "ولاية الجزيرة" غرب نينوى.
وأضافت الخلية ، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، الثلاثاء، أنه خلال عملية نوعية استباقية، تمكنت العناصر الأمنية من القبض على ارهابيين اثنين فى مناطق حى الربيع وقرية القادسية بناحية زمار غربى نينوى، مشيرة إلى أن أحدهما شغل منصب الادارى لما تسمى "ولاية الجزيرة"، فى حين يعد الثانى من العناصر الناشطة بما تسمى "المعسكرات العامة" لداعش، وهما من المطلوبين للقضاء