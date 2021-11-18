موتورولا الأمريكية تطلق ساعتها الذكية Moto Watch 100 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة موتورولا الأمريكية، اليوم الخميس، ساعتها الذكية Moto Watch 100 الجديدة بسعر يبلغ 100 دولار أمريكي.



وأوضحت الشركة أن ساعتها الذكية Moto Watch 100 الجديدة تمتاز بجسم من الألومنيوم بحجم 42 مم ويتألق إما باللون Glacier Silver أو Phantom Black، مع سوار أسود من السيليكون.

وتشتمل الساعة على شاشة Always-On قياس 1.3 بوصة وبدقة وضوح 360 × 360 بيكسل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتقدم الساعة العديد من الوظائف الصحية مثل قياس معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأوكسجين بالدم وتعقب النوم والوزن. كما أن الساعة مجهزة بمستشعر تسارع ونظام GPS وتقنية Bluetooth 5.0، فضلا عن أنها تقاوم الماء حتى ضغط 5 ATM.

وتعتمد الساعة على نظام التشغيل Moto OS، وتشتمل على بطارية سعة 355 ميللي أمبير ساعة يتم شحنها بالكامل في غضون 60 دقيقة.

ومطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أطلقت شركة موتورولا هاتفها الذكي Moto G51 الجديد، والذي يعتبر أول هاتف ذكي مزود بمعالج كوالكوم Snapdragon 480+.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هاتفها الذكي الجديد ينبض بداخله معالج كوالكوم Snapdragon 480+ الجديد، والذي يدعم الجيل الخامس لتقنية الاتصالات الهاتفية الجوالة 5G، وفي الوضع المزدوج يمكن تشغيل بطاقتي SIM على شبكة 5G.

ويعمل الهاتف الذكي Moto G51 الجديد بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة الداخلية عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

ويزخر هاتف موتورولا الجديد ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، ويمكن شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة 10 وات فقط.

وعلى الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد تظهر الكاميرا الثلاثية؛ حيث يعمل المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابيكسل بالإضافة إلى مستشعر الكاميرا ذات الزاوية العريضة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل، ويدعم الهاتف الذكي الجديد العديد من التقنيات المتطورة مثل شبكة الواي فاي 5 وتقنية البلوتوث 5.2 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS ومستشعر بصمة الأصابع، ويعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11 مع واجهة المستخدم MYUI 2.0.