كل ما تريد معرفته حول الهاتف الذكي بالمودا Phone الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة بالمودا عن إطلاق هاتفها الذكي Phone الجديد، الذي يمتاز بحجم مدمج وتصميم غير معتاد.



وأوضحت الشركة اليابانية أنها اعتمدت في تصميم جهازها الجديد على جانب خلفي مستدير للغاية، مما يزيد من مستوى الراحة عند حمل الجهاز في اليد.

ويبلغ وزن الهاتف الذكي 138 جراما ويأتي بأبعاد 69 x 129 x 7ر13 ملم، كما أن حواف الشاشة ليست نحيفة، علاوة على أن الزوايا مستديرة للغاية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 4.9 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 1920 x 1080 بيكسل. وينبض بداخل الهاتف معالج كوالكوم Snapdragon 765 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل والكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابيكسل، ويأتي مستشعر بصمة الأصابع في موضع غير معتاد على الزاوية المقابلة.

وتروج الشركة اليابانية للهاتف الذكي الجديد من خلال بطارية سعة 2500 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها لاسلكيا أو عن طريق منفذ USB-C.

ويمتاز الهاتف الذكي الجديد بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IPX4، ويعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11.

ويتشابه مظهر Balmuda Phone إلى حد كبير مع هاتف HTC One X ،ويمثل Balmuda Phone المنتج الأول من Balmuda Technologies ، وهو قسم جديد للشركة المعروفة بإنتاج بالأجهزة المنزلية الأنيقة والفاخرة