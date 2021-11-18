الهند تعلق عمل بعض محطات الطاقة الحرارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصدرت السلطات الهندية أوامرها لست محطات طاقة حرارية في العاصمة دلهي بالتوقف عن العمل حتى نهاية الشهر، وذلك ضمن إجراءات الحد من التلوث الهوائي، في الوقت الذي غلفت فيه سحابة من الدخان سماء العاصمة وضواحيها منذ أسبوعين تقريباً.



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن وزارة البيئة حظرت في وقت متأخر الثلاثاء دخول جميع أنواع الشاحنات ماعدا التي تحمل مواد أساسية، إلى منطقة العاصمة، كما حثت المواطنين على العمل من المنزل للحد من مستوى التلوث.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مسؤولي حكومات دلهي وولايات أوتار براديش والبنجاب وراجستان وهاريانا لمناقشة سبل مواجهة مستويات التلوث المرتفعة.

وكانت المحكمة العليا الهندية قد طالبت الأول الاثنين بفرض قيود عاجلة على حركة المركبات والأنشطة الصناعية داخل العاصمة وحولها.

وطالبت المدينة المدارس بالتدريس عن بعد حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، كما تم تعليق أنشطة البناء، كما طُلب من الموظفين الحكوميين العمل من المنزل بعد أن وصفت المحكمة العليا الوضع " بالطارئ" السبت الماضي.