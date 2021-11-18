فايزر: ننتظر الحصول على موافقة لاطلاق علاجاً لفيروس كورونا في 95 دولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعلنت شركة فايزر، انها تنتظر الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على علاجها لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لتطلقه في 95 دولة حول العالم.



وقالت شركة فايزر في بيان صحفي " إن الحكومة الفيدرالية التزمت بالفعل بشراء حوالي 3.1 مليون قرص من «ميرك» مقابل 2.2 مليار دولار تقريباً، على افتراض أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ستصادق على العقار في اجتماعها المقرر في 30 نوفمبر الجاري".

واضافت فايزر "أن الاتفاق يمكن أن يمنح أكثر من نصف سكان العالم إمكانية الوصول إلى العلاج" لكن فايزر رفضت منح البلدان الفقيرة إمكانية الوصول إلى صيغة لقاح فيروس كورونا تحت دعوى الملكية الفكرية.

وانتجت فايزر حبوباً جديدة تسمي (باكسلوفيد)، وهي جرعات تستمر لخمسة أيام كعلاج يسهل تناوله ويحسن من صحة المصاب بالفيروس من دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى.

ووافقت فايزر على اتفاقية مشاركة الترخيص التي من شأنها أن تسمح بتصنيع العلاج في جميع أنحاء العالم وبيعه بأسعار أقل في البلدان الفقيرة.

وتخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لشراء 10 ملايين قرص من هذا العلاج، وتوفيره للمصابين بالفيروس داخل الولايات المتحدة، والبلدان الفقيرة التي تعاني ارتفاعاً في معدلات الإصابات بالفيروس.