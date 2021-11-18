شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما أعراض نقص هرمون التستوستيرون.. وعلاجه؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يُعرف التستوستيرون بأنه الهرمون الذي يعتقد أنه مسؤول عن كتلة العضلات والدافع الجنسي. ومع ذلك، مع تقدمك في العمر، يمكن أن تبدأ مستويات هرمون التستوستيرون في الانخفاض.



مع تقدم الرجال في السن، تميل مستويات هرمون التستوستيرون لديهم إلى الانخفاض بشكل مطرد، بمعدل حوالي 2٪ كل عام بين سن 30 و40.

ويعد هذا التراجع أمرا طبيعيا ولا ينبغي أن يتسبب في حدوث أي مشاكل من تلقاء نفسه.

ومع ذلك، يمكن أن يؤثر نقص هرمون التستوستيرون على الرجال في أي عمر، نظرا لأن الخصيتين لا تنتجان ما يكفي من هرمون التستوستيرون.

ويجد بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص هرمون التستوستيرون - المصطلح الطبي له هو قصور الغدد التناسلية - صعوبة في التعايش مع الأعراض، لذلك ابحث عن العلاجات لتجديد مستويات هرمون التستوستيرون.

وبالنسبة لكبار السن، ترتبط بعض أعراض نقص هرمون التستوستيرون ببساطة بالتقدم في السن، وقد يكون من الصعب أن نعزوها إلى انخفاض هرمون التستوستيرون.

ويُطلق على هذا الانخفاض في هرمون التستوستيرون أحيانا اسم "سن اليأس عند الذكور"، ومع ذلك، تصف NHS هذا بأنه "مصطلح غير مفيد".

ووفقا لموقع NHS الإلكتروني: "هذه التسمية مضللة لأنها تشير إلى أن الأعراض ناتجة عن انخفاض مفاجئ في هرمون التستوستيرون في منتصف العمر، على غرار ما يحدث في سن اليأس عند الإناث. هذا ليس صحيحا".

وتعرّف الجمعية البريطانية للطب الجنسي (BSSM) نقص هرمون التستوستيرون على أنه: "حالة طبية راسخة وهامة. ويمكن أن يؤثر نقص التستوستيرون سلبا على العديد من الأعضاء ويؤدي إلى انخفاض كبير في جودة الحياة، بما في ذلك التغيرات في الوظيفة الجنسية".

فما هي أعراض نقص هرمون التستوستيرون؟

• التعب.

• الخمول.

• الكآبة.

• القلق.

• التهيج.

• انخفاض الرغبة الجنسية.

• الضعف الجنسي لدى الرجال.

• انخفاض القدرة على التحمل والقوة.

• التعرق المفرط والتعرق الليلي.

• ضعف التركيز أو الذاكرة.

• الحاجة إلى حلاقة أقل.

وقد تكون بعض هذه الأعراض ناتجة عن عدد من الأشياء، لذلك ستحتاج إلى فحص دم لتأكيد نقص هرمون التستوستيرون.

وعلى الرغم من أن أعراض نقص هرمون التستوستيرون لا تعتبر بالضرورة خطيرة، إلا أنها قد تكون مزعجة وتؤثر على صحة الشخص العقلية ورفاهيته بشكل عام.

ويمكن أن تساعد مناقشة علاج نقص هرمون التستوستيرون مع طبيبك في تخفيف بعض الأعراض.

وحتى إذا لم يكن انخفاض هرمون التستوستيرون هو سبب الأعراض، فقد يظل الطبيب قادرا على المساعدة في الفحص والمساعدة.

ما هو علاج نقص هرمون التستوستيرون؟

إذا تم تشخيصك بنقص هرمون التستوستيرون ووجدت أنه يؤثر على نوعية حياتك، فقد يوصف العلاج ببدائل التستوستيرون (TRT).

وقبل الخضوع لـ TRT، سيكون لديك تقييم مع أخصائي الغدد الصماء - أخصائي هرمونات - للتأكد من أنه مناسب لك.