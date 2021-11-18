الإمارات الأولى عالميا في الأمن والأمان... وابن راشد يعلق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن راشد، عبر حسابه على "تويتر" إن "الأمن نعمة، والأمان طمأنينة وسكينة وحياة"، مؤكدا أنه "إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من ليل أو نهار دون خوف فاعلم أنها في الإمارات".

وكشف "تقرير غالوب للأمن والنظام 2021"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي البلد الأكثر أمانا في العالم، عندما يتعلق الأمر بتجول الناس بمفردهم في الشوارع، مشيرا إلى أن نسبة من يشعرون بالأمن عندما يتجولون لوحدهم في شوارع دولة الإمارات وصل إلى 95 في المئة، ثم جاءت النرويج في المرتبة الثانية بنسبة تناهز 93 في المئة.

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