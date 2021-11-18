وزارة الدفاع الإماراتية: 23 صفقة حتى الآن بمعرض دبي للطيران بقيمة 6 مليارات دولار

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الدفاع الإمارتية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول 4 أيام من معرض دبي للطيران بلغ 23 صفقة بقيمة 22.523 مليار درهم وتعادل قيمة الصفقات 6.14 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة إن "اليوم الرابع من المعرض شهد إبرام 7 صفقات بقيمة مليار و742 مليونا و429 ألف درهم مع شركات محلية ودولية"، مضيفة أن "إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول أربعة أيام بلغ 23 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 22 مليارا و523 مليونا و876 ألف درهم".

وانطلقت، يوم الأحد الماضي، فعاليات معرض دبي للطيران الجوي لعام 2021، والذي يستمر لمدة أسبوع.

ويضم معرض دبي للطيران فرص التواصل الاستراتيجي، وعروض الطائرات الحديثة، ومؤتمرات تعزيز المعرفة التي يستضيفها قادة قطاع صناعة الطيران، وتشارك في المعرض شركات طيران عالمية، مع إمكانية زيارة أجنحة المعرض لأكثر من 20 دولة التي تعرض منتجاتها وتقنياتها المبتكرة.

كما يوفر المعرض فرصة للتواصل مع أبرز الشخصيات الرائدة ضمن مؤتمرات مجانية تتناول المواضيع ذات الصلة مثل الشحن والاستدامة وإدارة الحركة الجوية والتنقل الجوي.

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