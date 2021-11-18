وزير العمل اللبناني يتعهد بتأمين بدل نقل يومي لموظفي القطاع الخاص

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع النشرة اللبناني فإن بيرم أعلن الالتزام بتأمين رسم بدل نقل يومي لموظفي القطاع الخاص بقيمة 65 ألف ليرة لبنانية.

وأكد الوزير اللبناني أنه سيقوم برفع قراره إلى رئيس الحكومة اللبنانية بعد قليل، متعهدا بتنفيذه.

تأكيدات وزير العمل اللبناني جاءت خلال كلمة له في اجتماع لجنة المؤشر.

وقال: "المسار الاستثنائي سيصل إلى خواتيمه في الجلسة المقبلة، ونسعى كلجنة مؤشّر إلى إفادة العاملين وعدم الإضرار بالعجلة الإقتصادية".

يشار إلى أن وزيرة العمل السابقة في لبنان لميا يمين، كانت قد أصدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، مرسوم تعديل بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع الخاص، بعد الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقتها حسان دياب، ليُصبح 24 ألف ليرة لبنانية بدلاً من ثمانية آلاف ليرة لبنانية.

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