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الأمير بندر بن سلطان يزور البوليفارد في أحدث ظهور له... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر تركي آل الشيخ، فيديو عبر حسابه على "تويتر"، ظهر فيه الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز أثناء زيارته منطقة بوليفارد الرياض، مطلعا على فعاليات موسم الرياض 2021.

وتضم بوليفارد رياض سيتي عدداً من التجارب الترفيهية المتنوعة بين الأطعمة والمشروبات والألعاب والنافورة ومنطقة رياضية، ومنطقة تحاكي ساحة التايم سكوير في نيويورك بشاشاتها المهيبة الجذابة، إضافةً إلى منطقة الجاردن التي تقدم 30 تجربةً متنوعةً للزوار، يجاورها منطقة "تروكاديرو".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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