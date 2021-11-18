الحكومة المصرية تعلق على أنباء انتشار الحصبة في أنحاء البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة الصحة المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه "لا صحة لانتشار مرض الحصبة بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية".

وأضافت الوزارة أنه "لم يتم رصد أي حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، والذي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل مصر".

وأكدت الصحة المصرية على استمرار جهودها في إطلاق حملات قومية بكافة محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أي أمراض وبائية بما فيها الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف الحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين.