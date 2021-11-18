لبنان... الدفاع المدني ينشر خريطة لحرائق الغابات المحتملة

دبي - محمود عبدالرازق - وتظهر الخريطة احتمالية متوسطة لنشوب الحرائق في معظم الأماكن على امتداد الساحل الغربي للبلاد، ترتفع إلى الدرجة المرتفعة في أماكن متفرقة مثل المنصورية وعنقون.

وتأتي احتمالية نشوب حرائق الغابات إلى درجة "مرتفع جدا" في بلدة قبيات وبلدة زغرين بأقصى شمال البلاد.

وشهد لبنان في يوليو/تموز وأغسطس/ آب الماضيين نشوب حرائق غابات في مساحات واسعة من بينها قرية المريجات بمحافظة البقاع.

وشهدت عدة مناطق في العالم، خلال الشهور الماضية، حرائق غابات بسبب التغيرات المناخية الكبيرة وما صحبها من موجات حر شديد، منها حرائق قد اندلعت في منطقة القبائل، شمال شرقي الجزائر، اجتاحت كل المناطق الساحلية في شمال وسط وشرقي البلاد، وصولاً إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت هي أيضاً اندلاع بعض الحرائق.