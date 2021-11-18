الصحة التونسية: تطعيم 29 ألفا و343 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن 4 ملايين و820 ألفا و932 شخصا استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و956 ألفا و934 جرعة بينها 16 ألفا و939 جرعة للسفر.

ولفتت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و920 ألفا و328 شخصا حتى الآن.