شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: تطعيم 29 ألفا و343 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، تطعيم 29 ألفا و343 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 6 آلاف و762 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن 4 ملايين و820 ألفا و932 شخصا استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و956 ألفا و934 جرعة بينها 16 ألفا و939 جرعة للسفر.
ولفتت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و920 ألفا و328 شخصا حتى الآن.