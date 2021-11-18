نفحات من العراقة الروسية في أوبرا دمشق

دبي - محمود عبدالرازق - وأدّت العرض كل من فرقة "بيريوزكا" الوطنية الأكاديمية، وجوقة "بياتنسكي" الكورالية الشعبية الوطنية الأكاديمية المكرمة بوسام "علم الكادحين الأحمر وصداقة الشعوب"، وعكستا عبر وصلات من الرقص والغناء التراث الشعبي للمقاطعات الروسية، وجسدتا الغنى الثقافي الذي تكتزنه روسيا الاتحادية عموما.

ورحبت وزيرة الثقافة السورية الدكتورة لبانة مشوح في مستهل الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة السورية بالتعاون مع مكتب الرئيس الروسي ووزارة الدفاع الروسية بأعضاء الوفد الروسي المشاركين في "الاجتماع الدوري المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية" المنعقد بدمشق، لافتة إلى أن: "الشعب الروسي الصديق الذي وقف إلى جانب سورية في الحرب عليها، هو اليوم يقف إلى جانبها في تجاوز آثار الحرب للمضي قدماً لبنائها كما نحب ونستحق".

ليلة من العراقة الروسية في أوبرا دمشق، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

ليلة من العراقة الروسية في أوبرا دمشق، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

ليلة من العراقة الروسية في أوبرا دمشق، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

ليلة من العراقة الروسية في أوبرا دمشق، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

ليلة من العراقة الروسية في أوبرا دمشق، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

ليلة من العراقة الروسية في أوبرا دمشق، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

ليلة من العراقة الروسية في أوبرا دمشق، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

ليلة من العراقة الروسية في أوبرا دمشق، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour 1 / 8 © Sputnik . Mohammad Damour ليلة من العراقة الروسية في أوبرا دمشق، سوريا

ونوهت الوزيرة السورية إلى: "الشبه الكبير بين التراثين السوري والروسي من ناحية الرقصات الشعبية برشاقتها وانسيابيتها وجماعيتها".

وتحدث رئيس هيئة التنسيق الروسية لإعادة اللاجئين، العماد أول ميخائيل ميزنتسييف، عن تعاون البلدين في تنظيم الفعاليات، مبيناً أن الفرقتين الروسيتين اللتين قدمتا الأمسية، تعدان من أشهر الفرق الكبيرة في روسيا، وتعملان على نشر القيم والثقافة الروسية حول العالم.

وأشار ميزنتسييف إلى: "التنسيق الكبير في كل المجالات بهدف دعم الاقتصاد السوري وإعادة بناء البنية التحتية، مبيناً أن زيارة الوفد المشترك تعد الثالثة وتتميز بكون عدد أعضاء الوفد أكبر من حيث العدد والتنوع الموجود فيه".

بدورها قالت نائب مدير إدارة الشؤون الرئاسية الروسية، اولغا لياكنا، إلى أن :"الفن والثقافة والموسيقا لا تحتاج إلى ترجمة وهي توحد الناس وتذوب التناقضات حيث توجد مساحة للتفاعل من الإنسان للإنسان، ولا سيما مع التنوع التراثي الذي تتميز به سوريا والذي اطلع عليه الوفد الروسي من خلال زيارته للعديد من المناطق السورية، ما يجسد برأيها مدى التواصل الوثيق مع الجذور والتاريخ".

وقال مدير أوبرا دمشق، أندريه معلولي، لـ "سبوتنيك"، أن: "الشعب الروسي الصديق الذي وقف إلى جانب الشعب السوري خلال الحرب، يشاركنا اليوم أيضا بنشر ثقافة الفرح في وجه ثقافة الظلام، وهي الروحية التي يجب أن تنتشر على وجه المسكونة".

وأشار معلولي إلى أن: "الحفل ساهم في اكتشاف التجاذبات بين الثقافتين الروسية والسورية".

وحضر الأمسية عدد من الوزراء السوريين وأعضاء في السلك الدبلوماسي وأعضاء من مجلس الشعب وإعلاميين والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف وأعضاء من الوفد الروسي المشارك في الاجتماع الدوري المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة اللاجئين والمهجرين المنعقد في دمشق.