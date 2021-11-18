المغرب لن يتخلى عن دبابات "ت-72" حتى بعد استلام دبابات "أبرامز" الأمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - في الوقت الحالي توجد 24 دبابة "T-72B" تخدم في القوات البرية المغربية، و60 دبابة أخرى في قواعد التخزين العسكرية، بحسب ما ذكر موقع "rg" العسكري.

​وأكمل الجيش المغربي في سبتمبر/أيلول الماضي، استلام آخر دفعة من دبابات "M1A1SA Abrams"، والتي بلغ عددها 222.

وكان الاتفاق قد أبرم على نقلهم في إطار المساعدة العسكرية الأمريكية قبل تسع سنوات، وتم تسليم الدفعة الأولى المكونة من 22 وحدة في يوليو/حزيران 2016. وفي نفس الشهر، أقيم حفل رسمي لاعتمادها.

من المتوقع أن يبدأ في السنوات القادمة تنفيذ عقد جديد لتزويد دبابات من الجيل الأحدث "162 M1A2M".

كانت دبابات "Abrams" في أفريقيا قبل هذه الاتفاقية فقط عند الجيش المصري، الذي يمتلك أكثر من 1100 دبابة منها.