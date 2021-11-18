وثيقة سرية تظهر حصول جورج قرداحي على مبلغ ضخم من السعودية... والوزير يرد

دبي - محمود عبدالرازق - وخرج وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، عن صمته، وأعاد نشر صورة الوثيقة المتداولة على حسابه في موقع "تويتر"، نافيا أن يكون أخذ هذه التعويضات الضخمة.

واتهم جهات متحاملة عليه منذ توليه الوزارة، إلى لجوءها لكذبة جديدة عبارة عن ورقة مزورة تحمل توقيع الإعلامي اللبناني علي جابر بشأن تعويضات نهاية خدمته في mbc، واصفا ذلك بأنه "أسلوب وضيع وسخيف في تزوير الحقائق وفي ترويج الشائعات المغرضة".

يأتي ذلك في وقت يعيش لبنان أزمة دبلوماسية مع دول الخليج اندلعت بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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