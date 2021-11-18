خطر يهدد ملايين الأجهزة الإلكترونية.. بسبب البلوتوث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تهدد مجموعة من الثغرات البرمجية، الأجهزة الذكية من هواتف وحواسب وغيرها التي تحتوي على تقنيات البلوتوث للاتصال اللاسلكي.



وتبعا للمواقع المهتمة بشؤون التقنيات الحديثة فإن مجموعة من الثغرات البرمجية تحمل اسم BrakTooth تضم أكثر من 16 نقطة ضعف برمجية، باتت تشكل تهديدا على الأجهزة التي تحوي شرائح SoC وتتصل مع الأجهزة الأخرى عبر تقنية البلوتوث.

وتؤثر BrakTooth على الهواتف الذكية والحواسب والأجهزة الصناعية وأجهزة إنترنت الأشياء، وتسمح ثغراتها باختراق هذه الأجهزة وتعطيلها أو إيقافها عن العمل، أوتنفيذ تعليمات برمجية لاختراقها عبر شبكات البلوتوث وفق روسيا اليوم.

ومن بين الثغرات البرمجية التي تنتمي لفئة BrakTooth على سبيل المثال كانت الثغرة التي عرفت بالرمز (CVE-2021-28139) والتي يمكن للهاكرز استغلالها للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية، والوصول إلى بيانات الأجهزة لتعطيلها أو التجسس على مستخدميها.