شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية والامارات ومعتدل فى البحرين والعظمى بالكويت 27 ° والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاضا فى درجات الحرارة، اليوم الخميس، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة، أما الامارات طقسا غائما أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية والجزر مع فرصة سقوط أمطار، وفى البحرين طقسا معتدلا مع بعض السحب والعظمى فى الكويت 27 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الشرقية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالى والاوسط بسرعة 20-42 كم ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 12-32 كم ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف الى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالى والاوسط وشمالية شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 12-32 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية والجزر مع فرصة سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب.

و أوضح المركز -فى بيانه اليومي- ان حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 40 كم س.. ويكون الموج فى الخليج العربى متوسطا قد يضطرب أحياناً مع السحب و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:21 والمد الثانى عند الساعة 01:21 والجزر الأول عند الساعة 19:02 والجزر الثانى عند الساعة 06:21 ..و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 08:21 والمد الثانى عند الساعة 22:02 و الجزر الاول عند الساعة 15:13 والجزر الثانى عند الساعة 03:37.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 31 22 75 35 دبى 32 24 70 30 الشارقة 32 20 70 25 عجمان 31 24 80 30 أم القيوين 30 20 70 25 رأس الخيمة 30 22 65 30 الفجيرة 30 23 80 25 العين 31 21 80 30 ليوا 32 20 75 35 الرويس 31 19 70 30 السلع 32 18 75 25 دلما 30 22 80 30 طنب الكبرى 30 23 80 35 طنب الصغرى 30 23 80 35 أبو موسى 30 23 80 35

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الخميس فى مملكة البحرين سيكون معتدلا مع بعض السحب.

الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة احياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 20%.

أعلى مد فى الساعة 5:15 مساء وفى 5:16 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 11:24 مساء وفى الساعة 11:05 صباحاً.

شروق الشمس كان فى تمام الساعة 5:59 صباحاً والغروب عن الساعة 4:47 مساء.

بزوغ القمر فى الساعة 4:16 مساء والأفول فى الساعة 4:55 صباحاً.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 27 °ﻡ

نهارًا

معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم ساعة .

ليلًا

معتدل إلى مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم ساعة .