شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ليبى يبحث مع المبعوث الأممى آخر مستجدات المشهد السياسى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى، عبد الله اللافى، خلال لقائه المبعوث الأممى إلى ليبيا "يان كوبتش"، اليوم، الأربعاء، آخر مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، بعد إعلان بعض الشخصيات ترشحها للانتخابات الرئاسية ، وردود فعل الشارع الليبي حولها.

وتناول اللقاء الذى عقد بديوان المجلس الرئاسي، بحسب وكالة الأنباء الليبية، موقف بعض المناطق التي أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات، كردة فعل لترشح بعض الشخصيات الجدلية.

وأكد اللافى حق الترشح لكل مواطن ليبي يجد في نفسه القدرة على خوض غمار الانتخابات دون إقصاء، مالم تكون هناك مواد قانونية تمنعه من الترشح، مشيرا للقائه بعض التشكيلات الأمنية والعسكرية في عدد من المناطق، وطمأنتهم بإجراء، وسير الانتخابات في موعدها، والتواصل مع المناطق الرافضة المشاركة في الانتخابات، لإقناعها بالعدول عن قرارها، لضمان إجراء الانتخابات في بيئة آمنة.

من جهته، أثنى "كوبتش"، على الجهود المبذولة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، وفق الآلية التي وضعتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأكد استمرار دعم البعثة لكل الخطوات التي تساهم في تحقيق استقرار ليبيا.

وأشاد المبعوث الأممي لدى ليبيا بمحتوى البيان المشترك الذي صدر في ختام فعاليات مؤتمر باريس للسلام حول ليبيا، الذي حضره رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ودعوته إجراء الانتخابات في موعدها.