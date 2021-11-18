شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن حرس السواحل الليبية، من إنقاذ 191 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية كانوا فى طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطى وآخر خشبي، بحسب "روسيا اليوم".

وفور تلقى نداء استغاثة، تم تحريك زورق تابع لحرس السواحل من منطقة أوباري، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بعملية الإنقاذ.

وفور إتمام هذه العملية، تم إنزال المهاجرين فى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وجرى نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لمتابعة إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.



البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين



البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين



البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين



البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين