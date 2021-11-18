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شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكن حرس السواحل الليبية، من إنقاذ 191 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية كانوا فى طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطى وآخر خشبي، بحسب "روسيا اليوم".
وفور تلقى نداء استغاثة، تم تحريك زورق تابع لحرس السواحل من منطقة أوباري، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بعملية الإنقاذ.
وفور إتمام هذه العملية، تم إنزال المهاجرين فى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وجرى نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لمتابعة إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.
البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين
البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين
البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين
البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين
البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين