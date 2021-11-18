شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يدرج إسبانيا ضمن بلدان "القائمة أ" لانتشار متحورات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت سلطة المطارات المغربية، قائمة بلدان القائمة "ب" التى تضم الدول التى تشهد انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية غير المعنية بإجراءات التخفيف.

وذكر موقع سلطة المطارات المغربية، أن إسبانيا انتقلت من بلدان القائمة "ب" إلى بلدان القائمة "أ" التى تشهد مخاطر ضعيفة لانتشار السلالات المتحورة.

كانت السلطات المغربية وضعت قائمتين (قائمة أ وقائمة ب) تصنفان الدول على أساس وضعها الوبائي، يتم تحديثهما بانتظام مرتين فى الشهر على الأقل كلما دعت الحاجة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 148 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 120 أمس ليبلغ إجمالى الإصابات 948539.

كما سجلت سبع وفيات جديدة ارتفاعا من حالة واحدة أمس، ليصل مجموع الوفيات جراء كورونا فى البلاد إلى 14754.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 24 مليونا و373 ألفا و815 شخصا حتى اليوم، وبلغ إجمالى المغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية 22 مليونا و460 ألفا و 518 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التى تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبى والهند و البرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التى تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.