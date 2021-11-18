الأمم المتحدة تدعو جماعة "أنصار الله" إلى الإفراج الفوري عن اثنين من موظفيها في صنعاء

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إحاطة صحفية، "أستطيع أن أقول لك أن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء اعتقال واحتجاز اثنين من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء على يد الحوثيين في وقت سابق من هذا الشهر".

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وأضاف "يُحتجز الموظفان التابعان للأمم المتحدة دون أي مبرر أو تهمة، وقد مُنعا من الاتصال بأسرهم ومكاتبهم".

وتابع "قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن الخميس الماضي تلقينا تأكيدات من الحوثيين بإطلاق سراح الموظفين. كما أبلغنا مجلس الأمن بهذه التأكيدات".

وأكد دوجاريك أن "الموظفيّن لا يزالان رهن الاحتجاز"، معتبراً ذلك "انتهاكاً لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وانتهاكاً مباشراً للتأكيدات التي تلقيناها الأسبوع الماضي".

ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، جماعة الحوثيين إلى "الإفراج الفوري عن الموظفيّن".

وتستمر منذ 2015 معارك بين الجيش اليمني، المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثيين من جهة أخرى، حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى استعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعة، من بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وأدت المعارك إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بحسب الأمم المتحدة.

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