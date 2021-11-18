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تونس تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا وموريتانيا ترصد 3 وفيات جديدة

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القاهرة - سامية سيد - سجّلت تونس 93 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19) وخمس حالات وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب وكالة الانباء "واس".

 

وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس فى البلاد بلغت 715911، والوفيات 25325.

 

سجلت موريتانيا 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وثلاث وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية فى بيان لها اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 38358 , فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 8011.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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