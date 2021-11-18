عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور.. موسم الرياض يدخل موسوعة جينيس بأطول زحلوقة بالعالم

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

سجّل موسم الرياض لعام 2021 أرقاماً قياسيّة جديدة من خلال لعبة "الزحلوقة العملاقة" المسجلة في موسوعة جينيس.



ودخل موسم الرياض الموسوعة بأطول زحلوقة في العالم وأكثر لعبة من نوعها بعدد المسارات، وذلك للمرة الثانية منذ إطلاق الموسم في عام 2019.

وتعد لعبة الزحلوقة العملاقة إحدى أبرز فعاليات "بوليفارد رياض سيتي" وتقع في منطقة "أفالانش"، وهي واحدة من 10 فعاليات في المنطقة.

وسجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بشهادتين، الأولى بوصفها أطول زحلوقة في العالم، والثانية أنها أكثر زحلوقة في عدد المسارات، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء .

ويصل ارتفاع الزحلوقة العملاقة عند أعلى نقطة إلى 22.136 متر، ويقدّر طولها بنحو 117 متراً، وعرضها 56.5 متر، في حين يبلغ عدد مساراتها 24 مساراً.

وتتنوع المسارات بحسب تصميمها، فمنها مسارات مستقيمة وأخرى متعرجة ومموَّجة.

ويسمح بتجربة اللعبة للكبار والصغار، على ألا يقل طول الشخص عن 110 سم، وذلك لدواعي السلامة والحرص على حماية الزوار.