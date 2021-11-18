التحالف العربي يعلن عن تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية في عدة محافظات يمنية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "الضربات الجوية شملت أهدافًا بمحافظات صنعاء ذمار صعدة والجوف".

© REUTERS / Nariman El-Mofty

وأضاف التحالف: "دمرنا ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم مع سبوتنيك.