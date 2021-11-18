شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن تشكيل المحكمة الدستورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، تشكيل المحكمة الدستورية من ٤ أعضاء معينين، و٨ أعضاء منتخبين، وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان لها، أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وقع على مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية.

وشملت هذه المراسيم تعيين ٤ قضاة من بينهم القاضى ،عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية، فضلا عن التصديق على انتخاب ٨ قضاة .

ويتكون تشكيل المحكمة الدستورية الجزائرية من 12 عضواً، أربعة منهم معينين من قبل رئيس الجمهورية، بينما ينتخب الأعضاء الثمانية المتبقين.

يذكر أن المحكمة الدستورية فى الجزائر تم استحداثها بدلا من المجلس الدستورى بموجب الدستور المعدل الذى تم التصويت عليه فى نوفمبر من العام الماضي؛ وتعد هذه المحكمة هى "حامى الدستور"، وتتولى الرقابة على السلطات الثلاث.