روسيا تبدي اعتراضها على القصف الإسرائيلي لسوريا وتدعو إلى وقفه

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق- سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ممثل الرئيس الروسي في سوريا، ألكسندر لافرينتييف، خلال محادثات في دمشق جرت في إطار زيارة وفد روسي.

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وقال لافرينتييف: "فيما يتعلق بالسؤال الذي يخص القصف غير الشرعي من طرف إسرائيل لأراضي سوريا. نحن نعارض بشدة هذه الأعمال اللاإنسانية، وندعو للتواصل مع الطرف الإسرائيلي على جميع المستويات حول قضية احترام السيادة، وسلامة الأراضي السورية ووقف القصف".

وفي الثالث من الشهر الجاري، شنت إسرائيل، هجوما جويا جديدا بعدد من الصواريخ على منطقة بمشارف العاصمة السورية دمشق ما أسفر عن بعض الخسائر المادية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في سبتمبر/أيلول عن إدانة بلاده للقصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، قائلا إنها "تقوض جهود استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".

وقال نيبينزيا إنه خلال أغسطس/آب الماضي وحده، تم تسجيل أكثر من 760 هجوماً على مواقع للقوات الحكومية، مما أسفر عن إصابة عشرات الجنود السوريين.

وكانت سوريا قد طالبت في أكثر من مناسبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.