الدوحة والقاهرة توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء إعلان المريخيخلال اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، الذي عقد بالعاصمة النرويجية أوسلو، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

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ومنذ التفاهمات التي أشرفت عليها مصر وقطر بين حركة حماس وإسرائيل، تسمح الأخيرة بإدخال 30 مليون دولار مساعدة قطرية لقطاع غزة، تدخل مباشرة عبر مطار بن غوريون.

ويتم توزيع الأموال بواقع 10 مليون دولار لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء، 10 مليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية في القطاع، 10 مليون دولار تقدم كمساعدات لـ 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع.

وأشرفت حركة حماس منذ 2018 على عملية توزيع الأموال بالكامل في قطاع غزة، ولم تسمح للسلطة الفلسطينية بالتدخل في هذا الشأن.

ومنذ نحو خمسة أشهر، تمنع إسرائيل إدخال الأموال القطرية التي كانت تصل لغزة عبر الحقائب عبر مطار بن غوريون ليتم نقلها إلى قطاع غزة مباشرة.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة الذي يطقنه نحو مليونا فلسطيني منذ عام 2006، عندما فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.

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