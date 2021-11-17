شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع موجة ممطرة ثانية على هذه المناطق.. تبدأ الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، بداية الحالة الجوية الممطرة الثانية من الجمعة إلى الأحد على عدة مناطق تشمل كل من “مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وأجزاء من سواحلها”.
وقال المركز، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إنه من المتوقع هطول أمطار من السبت إلى الإثنين مناطق “الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية”.
كما توقعت الأرصاد هطول أمطار منالجمعة إلى الإثنين على مناطق جازان وعسير والباحة، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
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