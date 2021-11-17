الصحة المصرية تكشف عن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أفاد به حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

© REUTERS / BERNADETT SZABO

وقال عبد الغفار إن 41 مليون مصري حصلوا على لقاح كورونا، بما في ذلك من تلقوا جرعتين أو جرعة واحدة وينتظرون الثانية، أو من حصلوا على الجرعة الواحدة من لقاح جونسون.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزيد هذا الرقم قبل نهاية العام.

وأضاف المتحدث أن وزارة الصحة تمكنت من إقامة بنية تحتية صحية قوية فى البلاد، وتدريب أطقم طبية في الخارج على مختلف التخصصات الدقيقة التي تتطلب مهارات عالية.

وشدد على أن الدولة المصرية تمكنت من القضاء على البيروقراطية القديمة من أجل التيسير على المريض، بالإضافة إلى "رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، من أجل الارتقاء بالخدمة التي تقدم للمصريين والحفاظ على صحتهم".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 941 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و69 حالة وفاة، ضمن ذروة الموجة الرابعة من الوباء.

للاطلاع على المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك