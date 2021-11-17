وداعا "أبو جودت"... وفاة الفنان السوري زهير رمضان بعد صراع مع المرض

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في خبر عاجل.

في سياق متصل، أعلن رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى الناقد الأمير أباظة وفاة زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين عن عمر يناهز الـ 62 عامًا، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأمس الأول (الإثنين)، نفت نقابة الفنانين السوريين، صحة أخبار تداولت حينها على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة رمضان إثر وعكة صحية.

ونفت النقابة في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، هذه الأنباء، مؤكدة أن "صحة نقيب الفنانين الأستاذ زهير رمضان بألف خير، وأن صفحة نقابة الفنانين هي المرجع الوحيد لمعرفة الوضع الصحي للنقيب".

وكان الفنان زهير رمضان قد غاب عن جنازة وتشييع الفنان الراحل صباح فخري بسبب العارض الصحي الذي أصابه حيث كان يغيب عن عدد من المناسبات أيضا بسبب المرض.

واشتهر الفنان زهير رمضان بشخصية "أبو جودت" (رجل الشرطة الفاسد) في مسلسل "باب الحارة" بجميع أجزائه، وشخصية "المختار" في مسلسل "ضيعة ضايعة".

والراحل زهير رمضان ممثل سوري من مواليد 21 يونيو/حزيران 1959، ويشغل منصب نقيب الفنانين السوريين منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وهو عضو في مجلس الشعب السوري منذ عام 2016.