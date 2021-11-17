شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصربى: ندرس شراء 3 مليارات متر مكعب من الغاز الروسى سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأن صربيا تدرس شراء 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي سنويا لمدة 10 سنوات.

وقال فوتشيتش - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية - "حاليا وبموجب عقدنا طويل الأجل، نشتري الغاز مقابل 270 دولارا ؛ فقط تصور السعر يرتفع إلى 900 دولار .. لدينا حاليا 161 مليون متر مكعب من الغاز في مرافق التخزين الخاصة بنا، لقد استهلكنا بالفعل 100 مليون متر مكعب [منذ بداية الأزمة]"، مضيفا " تعتمد الاستثمارات على الغاز .. سنطلب الآن من الرئيس بوتين تزويدنا بما لا يقل عن 3 مليارات متر مكعب سنويا لمدة 10 سنوات."

وأضاف: "لقد ظهرت تعقيدات إضافية اليوم: أوقفت السلطات الألمانية اعتماد نورد ستريم 2 ، وقفزت أسعار الغاز من 960 دولارا إلى 1140 دولارا أمريكيا".

يذكر أنه في الأول من يناير الماضي، أطلق فوتشيتش خط أنابيب /بلقان ستريم/ في صربيا، مما أتاح إمداد الجمهورية بالغاز من روسيا .. والجزء الصربي من خط الأنابيب هو امتداد لأحد الأنابيب التركية ستريم (التي تم إطلاقها في 8 يناير 2020) والتي تزود تركيا بالغاز، تليها بلغاريا وصربيا والمجر .. ويبلغ طول خط الأنابيب الصربي 403 كيلومترات بطاقة 13.9 مليار متر مكعب في السنة.