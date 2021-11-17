شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترسل شحنة مساعدات إنسانية إلى مستشفى فى مدينة درعا السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت إدارة شؤون الرئاسة الروسية شحنة مساعدات إنسانية إلى المستشفى المتواجد بمدينة درعا السورية.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال فلاديمير لونكوف، مدير دائرة الإمدادات المادية والتقنية في إدارة شؤون الرئيس الروسي، الأربعاء: "اليوم تم إيصال المساعدات الإنسانية التي تضم ألف حزمة غذائية لألف عائلة، وهي تكفي لعائلة واحدة لمدة أسبوع".

وأضاف أن شحنة المساعدات تضم أيضا مولد طاقة يعمل بوقود الديزل، بقوة ألف كيلوواط، وهو قادر على ضمان عمل المستشفى والمعدات فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن ضمان الكهرباء يعتبر إحدى القضايا الرئيسية في المدينة، ويحتاج المستشفى إلى الطاقة الكهربائية باستمرار.