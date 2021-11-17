شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة لداخل البلاد خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر القبض على 48 تاجر مخدرات وإحباط تهريب أكثر من 800 كجم من المواد المخدرة إلى داخل البلاد، وذلك في عمليات عسكرية عبر أراضيها على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش الجزائري نجحت في القبض على 48 تاجر مخدرات، وإحباط تهريب كميات من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عبر الحدود؛ تقدر بأكثر من 800 كجم، وأكثر من 50 ألف قرص مخدر.

وفي سياق آخر، تمكنت وحدات الجيش الجزائري من ضبط 374 شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع على الذهب في عدد من الولايات.

كما نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إحباط عدد من محاولات الهجرة غير الشرعية، والقبض على 124 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات