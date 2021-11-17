شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم رئيس تكتل إحياء ليبيا، الدكتور عارف النايض، اليوم، الأربعاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، بمقر المفوضية في مدينة بنغازي.

وقال الدكتور عارف النايض فى كلمة له أثناء تقديمه لأوراق ترشحه "تشرفت منذ قليل بتقديم طلب ترشحي إلى رئاسة دولة ليبيا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات"، مثمنا في الوقت ذاته استعدادات المفوضية والجهود التي يبذلها الشباب والشابات من المتطوعين فيها.

وشكر النايض الشباب والشابات في تكتل إحياء ليبيا على كل مجهوداتهم في تجهيز ملف الترشح، وكل من شارك في الترتيب للتزكيات، متمنيا لجميع المترشحين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التوفيق، مضيفا أن الانتخابات حلم لطالما راود الشعب الليبي الأبي.

ويعد الدكتور عارف علي النايض، شخصية عامة ليبية قيادية، ورئيس حركة إحياء ليبيا، وعمل سفيرا ومبعوثا خاصا في عدة دول. كما عمل الدكتور عارف النايض، أستاذا ومحاضرا في عدد من الجامعات المحلية والدولية، ومؤسساً لعدد من المراكز البحثية والعلمية من بينها مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، ومؤسسة كلام للبحوث والإعلام.

كما يتمتع الدكتور عارف النايض، بخبرة تناهز 25 عامًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتوازي مع مساعيه الأكاديمية.

كان مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد بحث الثلاثاء الماضى، مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر القادم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش.