شكرا لقرائتكم خبر عن سيف القذافى يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات: "حلم لإنقاذ البلاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا سيف الإسلام القذافي المرشح فى انتخابات الرئاسة الليبية، المواطنين لـ "حلم إنقاذ البلاد" من الفوضى عبر مشروع وطني للمصالحة في ليبيا يمر ببوابة الانتخابات، مشددا على أن ليبيا تحتاج إلى تعاون وثيق بين مختلف مكونات الشعب.

وأضاف القذافى، فى تصريحات نقلتها قناة العربية: أن المشاركة الشعبية هى السبيل لإنجاح الاستحقاق، لافتًا إلى أن المشاركة بكثافة في الانتخابات من شأنه إعادة إعمار البلاد.

وأشعل سيف الإسلام القذافى ابن العقيد الراحل معمر القذافى السباق الانتخابى في ليبيا بتقدمه بأوراق ترشحه إلى المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد.

وأعلن عبد الحكيم بلخير عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية لـ"الخليج 365"، قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافى فى الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها فى 24 ديسمبر المقبل، موضحًا أن ابن القذافى تقدم بأوراقه فى مكتب الإدارة الانتخابية فى مدينة سبها، واستكمل جميع المسوغات القانونية حسب قانون انتخاب رئاسة الدولة الصادر عن مجلس النواب الليبى وهو القانون رقم 1 لسنة 2021.