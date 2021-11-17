شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة العراقية: سندمر جميع أوكار تنظيم "داعش" الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمى، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية استطاعت تثبيت أركان النجاح، متوعدًا تنظيم داعش الإرهابي "العدو الأول للعراق" بتدمير جميع أوكارهم.

وذكر مكتب الكاظمي - في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اليوم اجتماعًا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة لبحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وحماية التظاهرات، فضلاً عن منافشة توفير كل الإمكانيات لدعم القوات الأمنية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي، وتطوير قدراتها وتدريبها".



وأشار البيان إلى أن العراق يمر بتحديات متعددة، لكن الحكومة استطاعت أن تثبت أركان النجاح، وأن تتعامل مع المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، مشددًا على أن قوات الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والبيشمركة، وكل مفاصل القوات المسلحة الوطنية، هي القوة الضاربة لأعداء البلاد والعناصر الإرهابية، مؤكدًا أن القوات الأمنية ستواصل تعقب مخابئ الإرهابيين، وتدمير مضافاتهم أينما كانت.

يذكرأن، أطلقت القوات الأمنية العراقية، عملية أمنية كبرى؛ لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي شرق بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "أن قيادة عمليات ديالى أطلقت عملية أمنيّة من أربعة محاور شرق البحيرة في المنطقة المحصورة بين سلسلة جبل قزل رباط وجبل دراوشكة بمساحة تبلغ 130 كم 2" موضحة أن العملية تهدف لملاحقة فلول التنظيم وتفتيش المنطقة وتأمينها.

وكانت عملية أمنية قد بدأت السبت الماضي في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالي؛ بناء على معلومات استخباراتية لتتبع وتعقب خلايا داعش التي نفذت جرائم بحق المدنيين.