شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة بلبنان تقتضى التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة، للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لإقرار الخطوات الأساسية في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة.

وأضاف ميقاتي - خلال اجتماع بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية اليوم /الأربعاء/ - أن الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لإنجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الإدارة ووضع الأمور على سكة المعالجة الصحيحة ، لكن الأساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءا بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج.

وشدد على أن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل يعتمد الأسس الدستورية والقانونية، معبرا عن أمله في استئناف جلسات مجلس الوزراء في أسرع وقت، وأن يقتنع الجميع بأن الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والإشكالات، بعيدا عن رفع السقوف، خصوصا وأن ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجند كل الطاقات لمعالجته.