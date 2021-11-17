شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يتلقى دعوة للمشاركة فى حفل عيد الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، دعوة للمشاركة في الاحتفال الذي ينظمه الجيش اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال يوم الاثنين المقبل، والذى الذي يتضمن عرضا عسكريا رمزيا يقام في وزارة الدفاع

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفدًا من قيادة الجيش اللبناني، فى مقر الحكومة اللبنانية.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد تلقى دعوة مماثلة اليوم الأربعاء، من قبل وفد من وزارة الدفاع اللبنانية وذلك لترؤس الاحتفال، والمقرر يوم الاثنين المقبل.